F1, GP Spagna: ruggito Hamilton, Vettel secondo

Gara emozionante a Barcellona dove Lewis Hamilton vince il gran premio di Spagna di Formula 1 davanti a Sebastian Vettel. Il britannico della Mercedes centra il secondo successo stagionale e il 55esimo in carriera al termine di un duro testa a testa col tedesco della Ferrari, alla fine costretto alla resa. Completa il podio Daniel Ricciardo con la Red Bull. Subito fuori Raikkonen e Verstappen, toccatisi poco dopo il via.

Il gran premio di Spagna a Barcellona inizia coi fuochi d'artificio: Vettel scatta meglio di tutti e prende la prima posizione davanti alle Mercedes di Hamilton e Bottas, dietro Raikkonen e Verstappen si toccano alla staccata della prima curva e per loro la gara è subito finita. Davanti il tedesco della Ferrari tiene un gran ritmo fino al pit stop, anticipato rispetto agli avversari: rientra in quarta posizione ma supera subito Ricciardo e poi al giro 25 passa con Bottas con un sensazionale attacco alla staccata della curva 1.

Al giro 38 c'è un corpo a corpo tra Vettel e Hamilton, col tedesco che supera il britannico all'uscita dopo il pit stop con una manovra molto aggressiva. Nel giro successivo la Mercedes di Bottas va in fumo e così anche per l'altro finlandese la gara è finita. Intanto davanti prosegue la lotta tra Vettel e Hamilton e al giro 43 il britannico trova il sorpasso alla staccata della curva 1 e va al comando. Da lì Hamilton conserva la testa del gran premio fino alla fine e va a vincere con oltre tre secondi su Vettel che comunque conserva la leadership del mondiale piloti, 104 punti a 98. Completa il podio Ricciardo, terzo, a seguire le Force India di Perez e Ocon, poi la Renault di Hulkenberg. Completano la top ten la Sauber di Wehrlein (poi retrocesso di una posizione per la penalità di 5"), le Toro Rosso di Sainz e Kvyatt, e la Haas di Grosjean. Prossimo appuntamento col mondiale di Formula 1 il weekend del 28 maggio a Montecarlo.