F1, GP Spagna: la Mercedes domina le libere, la Ferrari insegue

Ruggito della Mercedes nel venerdì di prove libere del Gran Premio di Spagna di Formula 1. E' di Lewis Hamilton, infatti, il miglior tempo (1'20"802) della seconda sessione. Secondo crono per il compagno di scuderia Valtteri Bottas, staccato di appena 90 millesimi. Grande equilibrio dunque tra i due piloti delle Frecce d'argento. La Ferrari insegue e, dopo aver accusato oltre un secondo nelle prime prove, accorcia il divario. Kimi Raikkonen chiude al terzo posto con 310 millesimi da Hamilton mentre Sebastian Vettel è quarto a +0"418.

Si registra anche un piccolo fuoripista senza conseguenze per Bottas e Vettel. Le due sessioni sono state condizioante dalla presenza di raffiche di vento che hanno dato non pochi problemi ai piloti. Alle spalle di Mercedes e Ferrari si piazza la Red Bull con Marx Verstappen quinto (+0"636) e Daniel Ricciardo sesto (+0"783). Positiva anche la prova delle Renault: Nico Hulkenberg si piazza in settima posizione (+0"885) mentre Jolyon Palmer è ottavo (+1"190). A chiudere la top 10 è la Williams di Felipe Massa e la Toro Rosso di Carlos Sainz. Ultimo Fernando Alonso con la McLaren. Lo spagnolo è stato costretto a rimanere nei box per l'intera prima sessione a causa della perdita d'olio dal motore nel giro d'installazione.