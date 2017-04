F1, Gp Russia: Vettel smorza gli entusiasmi

Primo e secondo tempo già nelle prove libere del venerdì, la Ferrari pare in forma strepitosa sul tracciato cittadino di Sochi ma i due piloti preferiscono non illudersi più di tanto. Sebastian Vettel, nello specifico, è molto contento del comportamento della sua monoposto tuttavia non intende abbassare la guardia: "Siamo contenti, ma non del tutto - le sue parole - in mattinata abbiamo avuto una falsa partenza, ma nel pomeriggio ho ritrovato la macchina come desideravo e anche sul passo gara non siamo andati male. Possiamo migliorare ancora, ma questa sulla carta è una pista Mercedes: secondo me oggi non hanno mostrato tutte le loro carte". Due battute anche sul circuito russo: "Qui devi sentire la fiducia, perché le curve sembrano tutte uguali ma in realtà non è cosi: ho visto tanti errori, se avessero piantato qualche albero a bordo pista noi piloti avremmo avuto più riferimenti".





Moderatamente soddisfatto anche Kimi. "E' solo il primo giorno ma sono contento che tutto sia andato liscio, senza problemi. Ho avuto buone sensazioni fin dall'inizio, vedremo domani. Sochi pista Mercedes? Negli anni scorsi quasi tutte le piste erano Mercedes, quest'anno c'è piùanche se domani sarà un altro giorno. La gara è domenica, proveremo a fare del nostro".