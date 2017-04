F1, GP Russia: Vettel in pole, Ferrari da sogno

La Ferrari è tornata. Sebastian Vettel conquista la pole position nel Gp Russia di Formula Uno. Sul circuito cittadino di Sochi il pilota tedesco fa registrare il miglior tempo regalando la pole position alla scuderia del Cavallino dopo un anno e mezzo di digiuno. Si confermano quindi le indiscrezioni del venerdì di libere sono le Rosse le più veloci e a fianco del tedesco scatterà infatti il compagno di squadra Kimi Raikkonen.





La terza posizione è perdellache per la seconda volta consecutiva in qualifica batte il più illustre compagno di squadra, che accusa un ritardo per lui impensabile: mezzo secondo. Terza fila per(Red Bull) e(Williams), seguono(Red Bull) e(Renault).