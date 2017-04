F1, GP Russia: la classifica piloti

F1, guarda la classifica dei piloti





Col secondo posto a Sochi nelSebastianaumenta il proprio vantaggio nellasu Lewis. Il britannico dellaè soloe così perde altri 6 punti: ora sonoa divedere il tedesco della(86 a 73)in vista dela Barcellona. Rafforza il terzo posto in graduatoriache sale agrazie ai 25 della sua prima vittoria in carriera; quarto il connazionalecon. Staccati gli altri, cone poi la coppia con, a secco a, e, sesto in