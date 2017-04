F1, GP Russia: capolavoro Bottas, Vettel secondo

Domenica da urlo per Valtteri Bottas che vince il gran premio di Russia e conquista il primo successo in carriera in Formula 1. Il finlandese della Mercedes, molto criticato per le sue prove deludenti in gara finora, si riscatta alla grande e sul circuito di Sochi precede le Ferrari di Vettel e Raikkonen, e il compagno Lewis Hamilton, protagonista di una prova anonima. Decisiva per Bottas la grande partenza che lo ha portato da subito al comando.

Il gran premio di Russia, quarto del Mondiale 2017, si apre con l'immediato guasto alla McLaren di Alonso prima del via e poi, dopo lo spegnimento dei semafori verdi, è incredibile il via di Bottas che, dalla seconda fila, sorprende le due Ferrari e si mette al comando davanti alle rosse di Vettel, scattato dalla pole position, e Raikkonen. Dopo poco si gira Stroll, poi è necessario l'intervento della safety car per rimettere ordine dopo un botto tra Grosjean e Palmer che manda il francese contro le barriere. Lo stillicidio di ritiri prosegue con Ricciardo che deve abbandonare per un guasto ai freni.

Dopo il rientro della safety car si torna a battagliare e Bottas si conferma il più veloce: al 28esimo giro Vettel va in testa sfruttando il pit stop di Bottas ma il vantaggio è troppo esiguo e dopo la sua di sosta il tedesco della Ferrari rientra al secondo posto. Da lì alla fine Vettel prova a farsi sotto, nelle ultime tornate il divario torna anche sotto il secondo ma Bottas non trema e vince con merito. Raikkonen completa il podio, quarto Hamilton, quinto Verstappen, comunque bravo visto che partiva dalla quarta fila. La Formula 1 tornerà in pista tra due settimane a Barcellona e lì Vettel partirà con 13 punti di margine su Hamilton nella classifica piloti.