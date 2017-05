F1, GP Monaco: Vettel brilla nelle prove libere

Sebastian Vettel dà spettacolo a Montecarlo ed è il più veloce nella seconda sessione di prove libere nel gran premio di Monaco di F1. Il tedesco della Ferrari, secondo alle spalle di Hamilton al mattino, stampa un crono stellare, 1'12"720, il primo di sempre a stare sotto il muro dell'1'13" sul circuito cittadino del Principato. Vettel abbassa di quasi un secondo il suo tempo delle prime libere e si candida ad essere il grande protagonista del weekend monegasco.

Secondo tempo per Daniel Ricciardo con la Red Bull, a quasi mezzo secondo da Vettel, mentre terzo è Kimi Raikkonen con l'altra Ferrari a poco più di 5 decimi; sorprendono le due Toro Rosso, con Kvyat quarto davanti a Sainz, quinto. Sesto Max Verstappen con l'altra Red Bull, poi Perez con la Force India e solo ottavo Lewis Hamilton con la Mercedes. Il britannico, primo al mattino, peggiora di 4 decimi la prestazione della prima sessione; addirittura decimo Bottas alle spalle della Haas di Magnussen.

E' 12esimo il rientrante Jenson Button che chiude alle spalle del giovane compagno in McLaren-Honda, il belga Vandoorne. A propositi di giovani, alcuni di loro hanno fatto la conoscenza coi muretti di Montecarlo: Ocon è andato a sbattere al Portier, Ericsson ha toccato le barriere nella discesa del Casinò, così come ha fatto il canadese della Williams Stroll, il cui incidente, senza conseguenze per lui, ha causato anche una pausa nella sessione.