F1, GP Monaco: magico Vettel, doppietta Ferrari

Clicca qui per lo Speciale Formula Uno, ordini d'arrivo e classifiche



Montecarlo si colora di rosso: Sebastian Vettel vince il gran premio di Monaco di Formula 1 davanti a Kimi Raikkonen che completa una storica doppietta Ferrari, la prima dal 2010 (Alonso davanti a Massa in Germania) e la prima nel Principato addirittura dal 2001 (Schumacher su Barrichello). Il podio è completato da Daniel Ricciardo su Red Bull che precede Bottas con la Mercedes e il compagno di team Max Verstappen, quinto. Chiude settimo Lewis Hamilton che limite i danni vista la partenza dalla 13esima piazzola in griglia. si colora di rosso: Sebastianvince ildidavanti a Kimiche completa una storica doppietta, la prima dal(Alonso davanti a Massa in Germania) e la prima neladdirittura dal(Schumacher su Barrichello). Il podio è completato da Danielsuche precedecon lae il compagno di team Max, quinto. Chiude settimo Lewische limite i danni vista la partenza dalla 13esima piazzola in griglia.

E' festa Ferrari a Montecarlo: Sebastian Vettel centra il secondo successo in carriera a Monaco, il primo sulla Rossa che non esultava nel Principato dal 2001 con Michael Schumacher. Il tedesco, leader del mondiale piloti, scatta molto bene al via e resta alle spalle del compagno Kimi Raikkonen, partito dalla pole position. Il finlandese resta al comando per oltre metà gara ma poi al 40esimo giro deve inchinarsi a Vettel che ritarda il pit stop e poi rientra in pista proprio davanti al compagno di squadra, piuttosto deluso per la strategia che lo ha sfavorito.

Dietro intanto è battaglia per il podio tra Ricciardo, Bottas e Verstappen, poi entra anche la safety car dopo un incidente al Portier tra Button e Wehrlein: il tedesco fortunatamente è illeso ma per i due c'è il ritiro. Al rientro della safety car le monoposto sono tutte vicine ma Vettel e Raikkonen scappano subito via e dietro Ricciardo è bravo a resistere agli ultimi assalti degli avversari, Bottas e Verstappen. Sesto è Sainz con la Toro Rosso davanti a Hamilton, settimo, mentre completano la top ten Grosjean con la Haas, Massa con la Williams e Magnussen con l'altra Haas.

Con questo successo Sebastian Vettel vola a 129 punti in classifica, a +24 su Lewis Hamilton, mentre la Ferrari allunga nella classifica costruttori sulla Mercedes, 196 punti a 171. Il prossimo appuntamento col Mondiale di Formula 1 sarà a Montreal col gran premio del Canada nel weekend dell'11 giugno.