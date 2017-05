F1, GP Monaco: Ferrari show, Raikkonen in pole davanti a Vettel

Kimi Raikkonen scatterà davanti a tutti nel Gran Premio di Monaco, sesta prova del Mondiale di Formula 1. Il finlandese della Ferrari torna in pole position (la 17esima della carriera) dopo quella conquistata nove anni fa (2008) a Magny Cours con la F2008 stampando il miglior tempo in 1'12"178. La prima fila è tutta dominata dal Cavallino Rampante con Sebastian Vettel, secondo staccato di appena 43 millesimi. Terzo, a solo +0"045 è invece Valtteri Bottas su Mercedes.

In grande difficoltà Lewis Hamilton che manca l'appuntamento con la 65esima pole in carriera come Ayrton Senna e domenica sarà costretto a partire dalla 13esima posizione. L'inglese, in difficoltà per la mancanza di grip della sua Mercedes W08 Hybrid, manca l'ingresso nel Q3 rallentando alla fine del Q2 per la virtual safety car dopo l'incidente di Vandoorne finito a muro alle Piscine. Al fianco di Bottas scatterà dalla quarta piazza la Red Bull di Max Verstppen (+0"318) mentre quinto è Daniel Ricciardo. Ottimo ma sfortunato il rientro di Jenson Button che piazza la sua McLaren al nono posto (+1"435) ma sarà costretto a scattare dall'ultima posizione per la penalità inflitta in seguito al cambio della power unit.