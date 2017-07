F1, GP Gran Bretagna: Hamilton primo nelle Libere 3

"La Ferrari? No, non torno in F1"

La notizia della terza sessione di prove libere del Gp di Gran Bretagna, è che la Ferrari è presente, almeno con Vettel, e sicuramente lotterà con le Mercedes per la conquista della Pole Position. Nelle FP3 è la Mercedes di Hamilton a fare registrare il miglior crono, con il tempo di 1’28”063, che è il nuovo record della pista; ma il tedesco della Ferrari si piazza al secondo posto con solo 32 millesimi di ritardo dal tre volte campione del mondo.

Terza posizione per l’altra Mercedes di Bottas, che dopo aver fatto registrare i migliori tempi nelle prime due sessioni di libere, si deve arrendere al suo compagno per soli 72 millesimi. Quarta posizione per la Ferrari di Raikkonen, che però accusa un ritardo di oltre sei decimi. Brutta prestazione per le Red Bull di Ricciardo e Verstappen, giunti rispettivamente in sesta e ottava posizione, ma con oltre un secondo e mezzo di ritardo da Hamilton.

Classifica Prove Libere 3 (prime dieci posizioni)