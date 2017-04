F1, GP Cina: ordine d'arrivo e tempi

Lewis Hamilton vince in solitaria il Gran Premio di Cina, seconda prova del campionato del Mondo di Formula 1. Il britannico della Mercedes, scattato dalla pole position, resta in testa dall'inizio alla fine e conquista così il 54esimo successo in carriera. Secondo posto per Sebastian Vettel su Ferrari, costretto ad una gara in rimonta dopo aver azzardato un cambio gomme a pochi giri dal via. Terza la Red Bull di Max Verstappen, quarto il compagno di scuderia Daniel Ricciardo. Soltanto quinta l'altra Ferrari, quella di Kimi Raikkonen. Sesto Valtteri Bottas. Chiudono la top ten Carlos Sainz su Toro Rosso, Kevin Magnussen su Haas e le Force India di Sergio Perez e Esteban Ocon.