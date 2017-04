F1, GP Cina: dominio Hamilton, Vettel secondo

Lewis Hamilton vince in solitaria il Gran Premio di Cina, seconda prova del campionato del Mondo di Formula 1. Il britannico della Mercedes, scattato dalla pole position, resta in testa dall'inizio alla fine e conquista così il 54esimo successo in carriera. Secondo posto per Sebastian Vettel su Ferrari, costretto ad una gara in rimonta dopo aver azzardato un cambio gomme a pochi giri dal via. Terza la Red Bull di Max Verstappen, quarto il compagno di scuderia Daniel Ricciardo. Soltanto quinta l'altra Ferrari, quella di Kimi Raikkonen. Sesto Valtteri Bottas.

Dopo una partenza senza particolari scossoni (se si eccettua il sorpasso di Ricciardo su Raikkonen), Vettel cerca la mossa a sorpresa montando per primo le gomme soft. Poco dopo, però, Antonio Giovinazzi va a sbattere in rettilineo: entra la safety car che costringe i piloti a passare dalla pit-lane. Vettel rimane così nelle retrovie ed è costretto agli straordinari per superare nell'ordine Raikkonen, Ricciardo e Verstappen. Hamilton ha pista libera e accumula un vantaggio cospicuo sul tedesco della Ferrari che deve così accontentarsi della seconda piazza. Sul terzo gradino del podio sale invece un ottimo Verstappen, che nel finale tiene a bada Ricciardo. Prova incolore invece per Kimi Raikkonen su Ferrari (quinto) e Valtteri Bottas su Mercedes (sesto). In classifica iridata Hamilton aggancia Vettel al comando con 43 punti.