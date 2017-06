F1, GP Canada: ordine d'arrivo e tempi

L'ordine d'arrivo del GP del Canada (primi dieci)

1 Lewis Hamilton MERCEDES 1:33:05.154 2 Valtteri Bottas MERCEDES +19.783s 3 Daniel Ricciardo RED BULL +35.297s 4 Sebastian Vettel FERRARI +35.907s 5 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES +40.476s 6 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES +40.716s 7 Kimi Raikkonen FERRARI +58.632s 8 Nico Hulkenberg RENAULT +60.374s 9 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES +1 giro 10 Romain Grosjean HAAS FERRARI +1 giro

Lewistrionfa per la sesta volta in carriera neldominando la gara dall'inizio alla fine. Secondo posto per l'altra Mercedes, quella del finlandese Valtteri. Terza lamentre Sebastianchiude in quarta posizione completando una straordinaria rimonta dopo un contatto all'avvio con Verstappen. Subito dietro le Force India di Sergioe di. Solo settimo Kimi Raikkonen, costretto a rallentare nel finale per problemi alla Ferrari.