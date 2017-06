F1, GP Canada: dominio Hamilton, Vettel quarto

Lewis Hamilton trionfa per la sesta volta in carriera nel Gran Premio del Canada di Formula 1 dominando la gara dall'inizio alla fine. A Montreal secondo posto per l'altra Mercedes, quella del finlandese Valtteri Bottas. Terza la Red Bull di Daniel Ricciardo mentre Sebastian Vettel chiude in quarta posizione completando una straordinaria rimonta dopo un contatto all'avvio con Verstappen. Subito dietro le Force India di Sergio Perez e di Esteban Ocon. Solo settimo Kimi Raikkonen, costretto a rallentare nel finale per problemi alla Ferrari. In classifica Vettel resta al comando con 141 punti, 12 in più su Hamilton. Bottas terzo a quota 93, Raikkonen quarto a 73.

Alla partenza Hamilton resta in testa mentre Bottas e Verstappen sorprendono Vettel. Un contatto tra il tedesco e l'olandese fa saltare l'ala anteriore della Ferrari che si danneggia. Il leader del Mondiale è costretto ai box e la sua gara è compromessa. Dopo pochi giri Verstappen si ritira per problemi meccanici alla Red Bull e così Bottas si mette alle spalle di Hamilton che domina la gara da inizio alla fine.

Vettel, intanto, recupera posizioni con numerosi sorpassi e si porta a ridosso dei primi. Al giro 62 Raikkonen, fino a quel momento in ombra, accusa problemi alla sua Ferrari e viene scavalcato al sesto posto dal compagno di scuderia. A sei tornate dal termine Seb aggancia il trenino che vale il terzo posto composto da Ricciardo, Perez e Ocon. Supera con una magia le due Force India ma non può raggiungere la Red Bull dell'australiano. Per Seb è comunque un buon quarto posto che permette di mantenere la leadership della classifica.