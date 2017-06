F1, GP Canada: la classifica piloti

Vincendo il Gran Premio del Canada, Lewis Hamilton accorcia le distanze in classifica generale da Sebastian Vettel, quarto a Montreal. Il tedesco della Ferrari resta saldamente al comando del Mondiale di Formula 1 con 141 punti, 12 in più del britannico della Mercedes. Consolida la terza posizione Valtteri Bottas che sale a quota 93, 20 lunghezze in più del secondo ferrarista, Kimi Raikkonen. Poco più indietro le Red Bull con Daniel Ricciardo che, terzo in Canada vola in quinta piazza a quota 67 mentre Max Verstappen non termina la gara e resta a quota 45.

La classifica piloti

1 Sebastian Vettel FERRARI 141

2 Lewis Hamilton MERCEDES 129

3 Valtteri Bottas MERCEDES 93

4 Kimi Raikkonen FERRARI 73

5 Daniel Ricciardo RED BULL 67

6 Max Verstappen RED BULL 45

7 Sergio Perez FORCE INDIA 44

8 Esteban Ocon FORCE INDIA 27

9 Carlos Sainz TORO ROSSO 25

10 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 20