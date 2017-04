F1, GP Bahrain: magico Vettel, Hamilton è secondo

Un grandissimo Sebastian Vettel vince il gran premio del Bahrain, terza prova del Mondiale 2017 di Formula 1. Il tedesco della Ferrari è autore di una grande partenza, si porta al comando dopo la prima sosta e conserva la testa della gara fino alla fine: alle sue spalle le due Mercedes, con Hamilton secondo e anche penalizzato, e Bottas terzo. Quarto Kimi Raikkonen con l'altra Ferrari, quinto Ricciardo, fuori Verstappen con l'altra Red Bull.

Secondo successo in tre gare in questo 2017 per Sebastian Vettel, autore di una grande prova in Bahrain. Il tedesco della Ferrari, scattato dalla terza piazzola in griglia, supera subito Lewis Hamilton piazzandosi alle spalle di Bottas, e poi grazie alla prima sosta anticipata prende il comando della gara. Dietro intanto finisce contro le barriere Max Verstappen per un problema a freni mentre Kimi Raikkonen supera Ricciardo e Massa e si piazza alle spalle delle Mercedes.

In pista esce anche la safety car dopo un incidente tra Stroll e Sainz e proprio in quell'occasione Hamilton si becca una penalità di 5 secondi per aver rallentato Ricciardo. La gara prosegue, dopo la seconda sosta di Vettel il britannico della Mercedes prende la testa della corsa ma poi anche lui si ferma per il secondo cambio gomme e sconta pure la penalità. Lì Vettel torna a condurre la gara e nonostante Hamilton rimonti a suon di giri veloci non può andare oltre il secondo posto. Completa il podio Bottas, quarto Raikkonen.

Per Vettel si tratta della 44esima vittoria in carriera e dell'89esimo podio: il tedesco torna al comando della classifica piloti con 68 punti, 7 in più di Lewis Hamilton. Il circus della Formula 1 tornerà ora il weekend del 30 aprile a Sochi per il gran premio di Russia.