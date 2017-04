F1, GP Bahrain: la classifica piloti

Torna a comandare laSebastian! Il tedesco della, coi 25 punti del successo nel, sale ae comanda con 7 lunghezze di vantaggio su Lewis, secondo nel deserto., terzo in, è terzo anche in classica con, 4 in più del connazionalecon la, ai piedi del podio a. Seguono le due, conpunti ma a secco inper l'uscita di pista, egrazie alla quinta posizione nella gara odierna. Poihae Carlos