F1, GP Azerbaijan: ordine d'arrivo e tempi

Daniel Ricciardo conquista la sua prima vittoria stagionale nel Gran Premio dell'Azerbaijan sulla pista di Baku, ottavo appuntamento del mondiale di Formula 1. L'Australiano si impone al termine di una gara dalle mille emozioni e caratterizzata dagli screzi tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Secondo posto per la Mercedes di Valtteri Bottas che, all'ultimo respiro, beffa la Williams di Stroll che chiude comunque sul podio. Quarto posto per Sebastian Vettel, costretto ad uno stop and go di penalità per la ruotata ad Hamilton, che riesce comunque a restare davanti al britannico. Il tedesco difende la prima posizione nella classifica piloti con 14 lunghezze di vantaggio su Hamilton.

L'ordine d'arrivo del GP del Canada (primi dieci)

1 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 2:03:55.573 0

2 Valtteri Bottas MERCEDES +3.904s

3 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES +4.009s

4 Sebastian Vettel FERRARI +5.976s

5 Lewis Hamilton MERCEDES +6.188s

6 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES +30.298s

7 Kevin Magnussen HAAS FERRARI +41.753s

8 55 Carlos Sainz TORO ROSSO +49.400s

9 Fernando Alonso MCLAREN HONDA +59.551s

10 Pascal Wehrlein SAUBER FERRARI +89.093s