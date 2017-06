F1, GP Azerbaijan: Hamilton in pole, Ferrari in seconda fila

conquista ladel GP dell'Azerbaijan, nona prova del mondiale di, precedendo di oltre mezzo secondo il suo compagno di squadra. Il pilota inglese sale a quota 66 pole position in carriera e ora si trova a solo due di distanza dal record di. Niente da fare per le, che partiranno dalla seconda fila condavanti a; non va oltre la quinta posizione ladel giovane, che nella giornata di ieri aveva mostrato di poter lottare per la pole.Continuano a fare bene ledi, che partiranno rispettivamente in sesta e settima posizione. Chiudono la top ten le duedie l'altra Red Bull di, che, nel secondo giro lanciato della Q3, ha perso il posteriore andando a sbattere contro il muro e terminando così anzitempo le sue qualifiche. Altra delusione perche, con la sua, non è riuscito a passare il Q1 e domani dovrà scattare dalla 16esima posizione.