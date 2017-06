F1, GP Azerbaijan: griglia di partenza

Lewis Hamilton, con il tempo di 1:40:593, conquista la pole position del GP d'Azerbaijan; al suo fianco scatterà l'altra Mercedes di Bottas, che ha fatto registrare il secondo tempo a oltre mezzo secondo da Hamilton. In seconda fila le Ferrari, con il finlandese Raikkonen che precede Vettel per un solo decimo. Apre la terza fila la Red Bull di Verstappen, che sarà affiancata da Perez, che con la sua Force India ha conquistato la sesta posizione. Ottima prova anche del compagno del messicano, Esteban Ocon, che scatterà dalla settima casella. In ottava posizione la Williams del canadese Stroll, che ha preceduto per 45 millesimi il suo compagno di squadra Massa. Chiude la top ten l'altra Red Bull di Ricciardo, che non ha potuto concludere la Q3 a causa di un errore del pilota alla curva 8, dove ha perso il posteriore andando a sbattere contro il muro.

1 Lewis Hamilton Mercedes

2 Valtteri Bottas Mercedes

3 Kimi Raikkonen Ferrari

4 Sebastian Vettel Ferrari

5 Max Verstappen Red Bull

6 Sergio Perez Force India

7 Esteban Ocon Force India

8 Lance Stroll Williams

9 Felipe Massa Williams

10 Daniel Ricciardo Red Bull

11 Daniil Kvyat Toro Rosso

12 Kevin Magnussen Haas

13 Nico Hulkenberg Renault

14 Pascal Wehrlein Sauber

15 Carlos Sainz Toro Rosso

16 Romain Grosjean Haas

17 Marcus Ericsson Sauber

18 Fernando Alonso McLaren-Honda



19 Stoffel Vandoorne McLaren-Honda 20 Jolyon Palmer Renault