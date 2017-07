F1, GP Austria: la classifica piloti

Il secondo posto nel Gran Premio di Austria vale a Sebastian Vettel l'allungo in classifica. Il pilota tedesco della Ferrari, ad un passo dalla Mercedes di Valtteri Bottas a Spielberg, sale così a quota 171, con 20 punti di vantaggio su Lewis Hamilton. Il tre volte campione del mondo, partito ottavo a causa della penalità, disputa un ottimo Gran Premio, ma non riesce a scalzare dal terzo posto la Red Bull di Ricciardo, al quinto podio di fila. Hamilton sale così a quota 151. A quota 136, invece, il vincitore di giornata, autore di una strepitosa partenza. Delusione per Raikkonen, che non va oltre il quinto posto e sale a quota 83. Deve fermarsi, invece, Max Verstappen, fuori al primo giro e ancora a quota 45.

La classifica piloti

1 Sebastian Vettel FERRARI 171

2 Lewis Hamilton MERCEDES 151

3 Valtteri Bottas MERCEDES 136

4 Daniel Ricciardo RED BULL 107

5 Kimi Raikkonen FERRRARI 83



6 Sergio Perez FORCE INDIA 50
7 Max Verstappen RED BULL 45

8 Esteban Ocon FORCE INDIA 39

9 Carlos Sainz TORO ROSSO 29

10 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 22