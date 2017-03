F1, GP Australia: pole di Hamilton, Vettel secondo

Il mondiale 2017 di Formula 1 riparte senza sorprese visto che Lewis Hamilton conquista la pole position nel gran premio d'Australia. A Melbourne il campione del mondo della Mercedes, alla 62esima pole in carriera e alla sesta all'Albert Park, ferma il cronometro sull'1'22"188 e rifila quasi 3 decimi a Sebastian Vettel, comunque positivo con la Ferrari. Seconda fila identica, tutta finlandese, con l'altra Mercedes di Bottas davanti alla Rossa di Kimi Raikkonen.

Quinto è Max Verstappen con la Red Bull: la scuderia anglo-austriaca ha anche Daniel Ricciardo decimo, costretto a chiudere la top ten a causa di un incidente che non gli ha permesso di fare un tempo nel Q3. Positivo invece Grosjean con la Hass, sesto, in terza fila la Williams di Massa e la Toro Rosso di Carlos Sainz, mentre in quinta fila ci sono Daniil Kvyat e appunto Ricciardo. Delude la Force India, con Perez 11esimo e Ocon 14esimo alle spalle di Fernando Alonso con la McLaren, mentre a sorpresa torna in pista un italiano 6 anni dopo Trulli e Liuzzi.

E' Antonio Giovinazzi, schierato a sorpresa dalla Sauber visto che Wehrlein non è ancora al meglio fisicamente: il driver dell'Academy Ferrari è 16esimo ed è stato eliminato proprio alla fine del Q3 dal compagno di scuderia Ericsson che partirà dalla 15esima piazzola. Completano la griglia Magnussen e Vandoorne, e Stroll e Palmer. Domenica mattina alle 7, ora italiana, via al gran premio d'Australia.