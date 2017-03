F1, GP Australia: ordine d'arrivo e tempi

Gp Australia: la gara in diretta

Trionfo a Melbourne per Sebastian Vettel che conquista il gran premio d'Australia e riporta la Ferrari sul gradino più alto del podio per la prima volta da Singapore 2015, rompendo un digiuno di 553 giorni. Il tedesco chiude con poco meno di 10 secondi di vantaggio su Hamilton, secondo, e oltre 11 su Bottas, terzo. Più lontano Raikkonen che riesce comunque a difendere il quarto posto da Max Verstappen con la Red Bull. Felipe Massa è sesto con la Williams, mentre chiudono la top ten le due Force India, Perez settimo e Ocon decimo, e le due Toro Rosso, con Sainz ottavo davanti a Kvyat, nono. Positivo il debutto del baby italiano Antonio Giovinazzi che termina in 12esima posizione al volante della Sauber.