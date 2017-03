F1, GP Australia: classifica costruttori

Weekend perfetto per la Ferrari che nel gran premio d'Australia, prima gara del 2017, ritrova la vittoria con Vettel, la vetta della classifica piloti e anche il primo posto in quella costruttori. Infatti la scuderia di Maranello diretta da Maurizio Arrivabene conquista in tutto 37 punti grazie al trionfo del tedesco e al quarto posto di Raikkonen e si piazza davanti ai 33 della Mercedes che porta Hamilton e Bottas sul podio. A punti anche la Red Bull, 10 con Verstappen, la Williams, 8 con Massa, più Force India, 7, e Toro Rosso, 6, che portano entrambi i loro drivers nella top ten. A bocca asciutta McLaren, Renault, Haas e Sauber.

1 FERRARI 37

2 MERCEDES 33

3 RED BULL 10

4 WILLIAMS 8

5 FORCE INDIA 7

6 TORO ROSSO 6