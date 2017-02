F1: la Force India si svela, ecco la Vjm10

Per la decima stagione il sogno sarebbe quello di vincere un GP, e, tanto sognare non costa niente, chiudere con un terzo posto nel Costruttori che avrebbe del clamoroso. Sono alte le aspettative per questa Force India Vjm10, una vettura che comunque, riuscisse a confermare la quarta piazza tra i team del 2016, avrebbe ampiamente soddisfatto le attese.



Laha sorpreso nelle ultime tre stagioni, portando a casa risultati ottimi se si guarda il budget a disposizione rispetto ai rivali. Merito di un'organizzazione tecnica capitanata dache firma nuovamente la vettura del team indiano, con la speranza che nonostante i grandi cambiamenti regolamentari la scuderia dipossa continuare a portare a casa risultati sorprendenti.La competitività passa dallache si presenta con un muso ridisegnato, che pare un'estremizzazione del muso delle ultime due stagioni, unico con quella forma tra le monoposto in griglia. Più che un “bulbo” la punta del naso sembra una “proboscide”, perché più lunga., bargeboards di una certa dimensione e deviatori di flusso originali, che non si collegano con il fondo della vettura ma direttamente con le fiancate, vicino all'apertura dei radiatori. Non manca la pinna sul cofano motore, soluzione che sembra sempre più un costante sulle vetture dellaSarà interessante vedere come si comporterà questa nuova, dopo i brillanti risultati della Force India delle stagioni passate, un team privato che ha colto qualche podio e che sogna di sfidare i grandi.