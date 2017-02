Dopo un'attesa lunga tutto l'inverno la Ferrari SF70H si è svelata ed è pronta a dare filo da torcere alla Mercedes nella stagione 2017 del Mondiale di Formula 1. La vettura è stata immediatamente portata in pista nel 'Filming Day' dai due piloti della Rossa. Sebastian Vettel, dopo aver provato con pista bagnata e gomme demo, non ha nascosto il suo ottimismo per la monoposto: "E' troppo presto ovviamente per dare giudizi, viste anche le condizioni di oggi, ma direi che questa macchina è un deciso passo avanti. E si può vedere quanto sia divertente guidare queste monoposto così grandi".

Esordio positivo con la nuova SF70H anche per Kimi Raikkonen che, però, mantiene un pizzico di cautela: "Non andiamo certo al massimo nei primi giri, ma la macchina sembrava a posto. Ovviamente è solo il primo contatto, faremo altri giri, ma il vero lavoro inizia solo nei test a Barcellona. Ma finora tutto bene e partiamo da qui. Mi piace l'aspetto di questa macchina, molto diversa da quella dello scorso anno per via delle novità regolamentari. La squadra ha fatto un lavoro fantastico in ogni piccolo dettaglio - conclude il finlandese -. Come ho detto, ha un gran bell'aspetto ma vedremo come andrà dopo averla provata a Barcellona nei test".