Per la prima volta da Singapore 2015 Sebastian Vettel riporta la Ferrari in prima fila: il tedesco scatterà infatti dalla seconda piazzola al fianco del poleman Lewis Hamilton nel gran premio d'Australia, il primo della stagione 2017. "Domani ho una buona possibilità al via, abbiamo lavorato bene come squadra, stiamo migliorando ed è bello vedere che la Ferrari va come ci aspettavamo. Ieri nelle libere ci sono stati alti e bassi, oggi è andata meglio", ha detto il tedesco.

In conferenza stampa Vettel ha poi aggiunto: "Il mio giro non è stato perfetto nel primo tratto, ma Lewis ha fatto un gran giro e la pole non era alla portata. In gara però possiamo fare bene, la macchina dà buone sensazioni, i cambiamenti sono stati positivi. Tutti spingono, noi però siamo carichi e motivati per domani, la partenza sarà una buona possibilità".

Scatterà dalla seconda fila Kimi Raikkonen, quarto dietro Bottas: "Ovviamente sono state qualifiche difficili per me, non ho messo insieme un giro discreto, ma non è un disastro. Bene la macchina nell'ultimo tratto, il pacchetto è buono e vediamo domani. La macchina è buona, ci dobbiamo lavorare ogni weekend, ma è normale, la Mercedes non è lontana, Seb è in prima fila, però questo è un circuito diverso dagli altri e per i valori assoluti dobbiamo aspettare ".