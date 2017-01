F1: Bottas alla Mercedes, ora è ufficiale

Come ha detto la Mercedes con un tweet, "il puzzle è completo". Sì perchè dopo diverse settimane di rumors è arrivato l'annuncio ufficiale di Valtteri Bottas come nuovo pilota delle 'Frecce d'Argento' nel 2017 al fianco di Lewis Hamilton e al posto di Nico Rosberg, il campione del mondo 2016 che resterà comunque nel team con un ruolo di ambasciatore. Contestualmente Felipe Massa continuerà a correre con la Williams mentre Pascal Wehrlein, giovane della Mercedes, guiderà la Sauber.

"Non ci sono pù segreti! Guiderò una Freccia d'argento nel 2017. Sono così felice e orgoglioso di far parte della famiglia Mercedes", ha cinguettato il finlandese che lascia la Williams dopo 6 stagioni. Poi, nell'intervista pubblicata sul sito della scuderia anglo-tedesca, ha detto: "Ovviamente per me è un momento di grande emozione, ci vorrà un po' di tempo per rendermi conto che sta realmente accadendo, è un sogno che diventa realtà, correrò in un altro grande team ricco di storia, specie negli ultimissimi anni. È qualcosa che mi rende orgoglioso e grato alla Mercedes che ha creduto nelle mie qualità e mi ha dato questa occasione".

Sul futuro come compagno di team di Lewis Hamilton ha sottolineato: "Sono convinto che avremo un buon rapporto e faremo un bel lavoro in team".