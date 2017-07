F1, GP Austria: ordine d'arrivo e tempi

Bottas in pole, Vettel secondo

Vettel super, problemi per Lewis

Valtteri Bottas vince il Gran Premio d'Austria. A Spielberg, il pilota della Mercedes precede di 7 decimi Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari sfiora la rimonta, ma deve arrendersi all'ultimo giro dopo una grande partenza da parte del finlandese, che impiega solo 2 decimi a partire dopo lo spegnimento dei semafori. Quinto podio di fila per Ricciardo, che limita la straordinaria rimonta di Lewis Hamilton, quarto davanti a Kimi Raikkonen. Al primo giro, invece, si fermano Verstappen e Alonso, coinvolti in un incidente creato da Kvyat. In classifica piloti, Vettel allunga: ora è a quota 171, a 20 punti di vantaggio su Hamilton.

L'ordine d'arrivo del GP del Canada (primi dieci)



1 Valtteri Bottas MERCEDES 1:21:48.523

2 Sebastian Vettel FERRARI +0.658

3 Daniel Ricciardo RED BULL TAG HEUER +6.012

4 Lewis Hamilton MERCEDES +7.430

5 Kimi Räikkönen FERRARI +20.37

6 Romain Grosjean HAAS FERRARI +73.160

7 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES +1 giro

8 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES +1 giro

9 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES +1 giro

10 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES +1 giro