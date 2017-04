F1: Alonso salta Montecarlo, correrà la Indy 500

Fernando Alonso non sarà a Montecarlo per il gran premio di Monaco di Formula 1: il 35enne pilota spagnolo della McLaren-Honda sarà infatti dall'altra parte dell'Oceano, negli Stati Uniti, per correre la 500 miglia di Indianapolis che si svolge il prossimo 28 maggio, lo stesso giorno del GP di F1. Ad annunciarlo è stata la stessa McLaren che sarà al via della mitica Indy 500 a distanza di 38 anni dall'ultima volta.

"Sono immensamente felice di correre la 500 Miglia di Indianapolis con la McLaren, la Honda e la Andretti Autosport. E' una delle gare più famose nel calendario motoristico mondiale, paragonabile solo alla 24 Ore di Le Mans e il GP di Montecarlo", ha detto Alonso che a Indianapolis guiderà una vettura spinta dal motore Honda 2.2 litri V6 turbo, con telaio Dallara, come tutte le monoposto IndyCar, e gestita dal team Andretti Autosport di Michael Andretti.

Il driver asturiano, che in F1 a Montecarlo potrebbe essere sostituito da Jenson Button, ha aggiunto: "La mia ambizione è di vincere il Triple Crown (conquistare sia il GP di Montecarlo, sia la 500 Miglia di Indy, sia la 24 ore di Le Mans) che è stata conquistata solo da Graham Hill. È una sfida dura, ma affascinante, e sono pronto ad affrontarla. Non so ancora quando correrò a Le Mans, ma un giorno lo farò: ho solo 35 anni, il tempo non mi manca".