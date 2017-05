Dopo avere visto trionfare il compagno di scuderia in Russia, a Sochi, Lewis Hamilton, secondo nella classifica iridata alle spalle di Sebastian Vettel, vuole provare a rispondere in Spagna nel gran premio di Barcellona sulla pista del Montmelò: "Fin dall'inizio della stagione ho sostenuto che Valtteri avrebbe potuto lottare per il campionato". Fernando Alonso sorprende tutti: "Un mio ritorno in Ferrari? Non escludo nulla...".



Il Gran Premio del Montmelò è quello di casa per Fernando Alonso che, con la sua McLaren, sta vivendo un inizio di stagione da incubo: "Vediamo cosa riusciremo a fare qui - esordisce l'ex ferrarista nella conferenza piloti del giovedì -. Il nostro momento non è dei migliori perchè veniamo da prestazioni non all'altezza. Non abbiamo concluso ancora nessun gran premio, almeno nel mio caso, e questa è una cosa del tutto inaccettabile. L'altro aspetto importante è capire quanto possiamo essere competitivi e quanto la vettura possa essere affidabile. Questo gran premio deve essere il punto di partenza per un nuovo campionato". Interpellato sul proprio futuro, Nando regala un vero e proprio colpo di teatro: "Questo è il mio ultimo anno di contratto con la McLaren e, dopo l'estate, dovrò riflettere molto bene perchè vengo da un periodo piuttosto impegnativo. Valuterò solo più avanti se sarà o meno il caso di cercare nuovi stimoli anche al di fuori della Formula 1. Un possibile ritorno alla Ferrari? Sono aperto ad ogni tipo di soluzione".



Vuole riprendersi la testa della classifica, invece, Lewis Hamilton che, in Russia, è stato battuto in maniera anche piuttosto netta dal compagno di scuderia Valtteri Bottas: "Non saprei spiegare cosa non abbia funzionato a Sochi. Sono stati dei piccoli dettagli che si sono messi tutti insieme nel modo sbagliato - spiega il britannico -. Abbiamo preso una direzione sbagliata e questo weekend mi auguro che le cose vadano meglio. C'è stato sicuramente un problema di gomme, nel senso che per tutto il weekend non sono mai riuscito ad entrare in confidenza". L'ottimo avvio di stagione del finlandese non sorprende Hamilton: "Fino dall'inizio della stagione ho sempre detto che Valtteri avrebbe lottato per il campionato ed ero molto contento del fatto che la sua vittoria ci abbia riportato in testa al Mondiale costruttori. Avrei voluto fare una doppietta ma spero di poterla centrare questo weekend".





E' già passato un anno dalla prima vittoria in carriera diche, proprio su questa pista, ha stupito tutto il circus della Formula 1 all'esordio: "E' difficile dire dove io sia migliorato in questo anno - sostiene il pilota della-. In generale per me questa stagione è stata una grande esperienza che mi ha permesso di comprendere meglio il funzionamento di una macchina di. L'aspetto più positivo è che ora mi trovo spesso a guidare in mezzo a tutti questi grandi campioni, cosa che è sempre stata il mio obiettivo fin da bambino". Le migliorie tecniche serviranno ad essere più competitivi: "Mi auguro che con le nuove modifiche potremo essere più competitivi in ogni settore. Speriamo di poter già rimarginare il distacco e continuare a progredire".