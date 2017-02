F1 2017: svelata la Williams Fw40

Il valore della nuova Williams Fw40 lo darà la pista, ma una cosa è certa: a Grove non sono per nulla scaramantici. La nuova era della F1 inizia con la presentazione della nuova monoposto Williams, in una data che farà rabbrividire gli scaramantici, venerdì 17.

Una cosa curiosa legata a questa macchina, oltre la data di presentazione, è il nome: la Williams prosegue nella sua tradizione delle "Fw", iniziali del suo fondatore, Frank Williams, solo che stavolta c'è un salto di due numeri, in quanto si passa direttamente dalla Fw38 alla Fw40, bypassando il "39", per festeggiare il quarantennale del debutto Williams in Formula 1.

In case you missed it take a look at our 2017 challenger, the #FW40, which will be officially released on February 25th! #Williams40 pic.twitter.com/NRs0AUnJal — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 17 febbraio 2017

Dai primi render della vettura non si vedono novità assolute in fatto di soluzioni originali, questo tralasciando ovviamente il fatto che la vettura si discosta in molte parti dalla precedente vettura per le novità regolamentari. L'ala anteriore mostra la forma a 'freccia' nella vista dall'alto, cosa imposta dal regolamento, ed a primo impatto sembra essere più semplice dalla vecchia ala, ma c'è da scommettere che sin dai primi test arriveranno nuove soluzioni. Resta il bulbo sul muso, forse un dispiacere per chi sperava di non rivederlo più.

Il muso è più lungo, ed all'altezza delle sospensioni anteriori (di nuovo a schema push rod, mentre al posteriore si mantiene lo schema pull rod) si intravede il sistema S-Duct, che permette di incanalare l'aria turbolenta della parte inferiore della vettura per poi espellerla superiormente. Passando alle fiancate, esse mostrano prese di raffreddamento contenute e sono molto scavate nella parte bassa, questo per incrementare il flusso verso il diffusore. L'alettone posteriore, di nuova concezione per volere dei regolamenti, presenta una forma leggermente incurvata nel profilo principale, ed è sostenuto da due paratie svergolate.

La nuova monoposto dovrebbe scendere in pista il 25 febbraio a Barcellona, in quanto il team di Grove ha scelto di utilizzare subito un filming day a disposizione per fare una verifica iniziale della nuova nata, in modo da poter sfruttare subito al meglio la prima giornata di test, fissata in calendario per il 27 febbraio. Con questa monoposto la Williams spera di tornare al successo dopo quasi cinque anni dell'ultima volta (quando Maldonado vinse, proprio a Barcellona, nel 2012), sfruttando anche l'esperienza dei nuovi arrivati Paddy Lowe, nuovo direttore tecnico, e Dirk De Beer, l'aerodinamico ex Ferrari.

I due nuovi innesti non hanno fatto parte della progettazione di questa nuova Fw40, ma sicuramente potranno dare il loro contributo nello sviluppo di quest'ultima, aspetto che quest'anno più delle passate stagioni sarà molto importante.