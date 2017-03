'Enzo Ferrari': Hugh Jackman protagonista del biopic?

Poco più di un anno fa il biopic sulla vita di Enzo Ferrari sembrava essere un progetto abbandonato. L'abbandono per motivi di saluto da parte del prescelto protagonista Christian Bale sembrava aver messo una pietra tombale sulla realizzazione del film. A 12 mesi di distanza, però, il sito specializzato Deadline rilancia le aspettative degli spettatori affermando che Hugh Jackman e Noomi Rapace sarebbero in fase di trattativa per entrare a far parte del cast nei ruoli chiave dello stesso Enzo Ferrari e di sua moglie.

A dirigere il film sulla vita del leggendario industriale e pilota padre della scuderia di Maranello sarà Michael Mann. Per il regista di 'Heat - La Sfida e Collateral', si tratta di un progetto inseguito e voluto da diversi anni e basato sul libro "Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races, The Machine", ambientato negli anni cinquanta e incentrato sull'ascesa di Ferrari e del marchio di veicoli di lusso.