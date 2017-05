Un inizio di stagione da dimenticare quello di Fernando Alonso in Formula 1 a bordo della sua McLaren. L'ex ferrarista, per provare a cancellare dalla testa il 12esimo posto ottenuto sulla pista di casa del Montmelò nell'ultimo gran premio, ha iniziato il proprio tour de force in vista della 500 Miglia di Indianapolis del 28 maggio. Lo spagnolo è volato negli Stati Uniti per prendere confidenza con la con la Dallara-Honda Andretti marchiata McLaren con la quale correrà una delle gare più emozionanti e ricche di fascino. Per lui 19° posizione alla media di 223,025 miglia orarie, mentre il miglior tempo è stato di Marco Andretti (Dallara-Honda della Andretti Autosport) alla media di 226,338 orarie, con Scott Dixon a 225.296 miglia.

Lo spagnolo, dopo tanta amarezza, è finalmente soddisfatto: "Mi sono un po' preoccupato per la temperatura, più calda del test fatto qui il 3 maggio, ma ho ritrovato lo stesso feeling con la monoposto - sottolinea Nando -. Tutto è andato liscio, nell'ultima mezzora abbiamo avuto qualche problema con la sospensione posteriore e non abbiamo potuto completare il programma previsto, ma è stata una giornata incredibile: sono più felice del primo giorno perché ho avvertito dei cambiamenti di assetto che avevamo pianificato. Non ho ancora corso molto nel traffico, ed è la cosa su cui devo puntare nei prossimi due giorni, ma ho fatto due o tre giri dietro alcune vetture che uscivano dalla corsia box ed è stato divertente".