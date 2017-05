Le pagelle del Gp di Spagna di F1

F1, Gp Spagna: le pagelle Molto bene Hamilton, brilla anche Vettel, male Stroll Kimi Raikkonen s.v. (senza voto) - Da una parte c'è Bottas, dall'altra Verstappen. L'unica cosa da fare è sperare di sgusciare via liscio, ma Bottas lo tocca e finisce contro la Red Bull Foto www.imagephotoagency.it Max Verstappen s.v. (senza voto) - Pronti, via, bum, Sospensione rotta e saluti a Barcellona, la pista che lo scorso anno lo consacrò pilota più giovane di sempre a vincere un Gp Foto www.imagephotoagency.it Lance Stroll 5 - A Massa capita di tutto eppure gli finisce davanti lo stesso. Remissivo nei duelli e passo non irresistibile Daniel Ricciardo 7 - Sorpreso di andare sul podio. Il massimo risultato con il minimo sforzo, anche perchè non è che dovesse fare granchè: con Verstappen fuori non ha avversari con cui giocarsela, senza Bottas e Raikkonen ha un podio facile facile Foto www.imagephotoagency.it Sergio Perez 9 - Vincitore del Gp degli altri, questa Force India gli permette di chiudere con un ottimo 4° posto. Buona macchina, ottimo pilota formula1.com Sebastian Vettel 9 - Mostra tutto il repertorio del campione: coraggioso a non fermare la macchina in prova, gran partenza, due capolavori su Bottas ed Hamilton. 2°, ma che classe Foto www.imagephotoagency.it Pascal Wehrlein 10 - Scrive un pezzetto di storia Sauber, con un piazzamento che ha quasi del clamoroso, perchè col motore vecchio della Sauber era difficile tenersi dietro tutte quelle macchine Foto formula1.com Lewis Hamilton 10 - Deve dare tutto, ma tutto veramente, per spuntarla su un Vettel ed una Ferrari così tosti. Aveva il vantaggio delle gomme e non lo spreca Foto www.imagephotoagency.it

Lewis Hamilton 10

Eccoli i “side by side” che voleva, e come c'era da aspettarsi si esalta, in un Gp in cui deve dare tutto, ma tutto veramente, per spuntarla su un Vettel ed una Ferrari così tosti. Aveva il vantaggio delle gomme nel finale e non lo spreca, i killer fanno così.

Pascal Wehrlein 10

Dieci, e quanto sennò? Scrive un pezzetto di storia Sauber con un piazzamento che ha quasi del clamoroso, perchè col motore vecchio che ha la sua Sauber tenersi dietro quel filotto di vetture che lo inseguivano era una mezza impresa.

Sebastian Vettel 9

Un' iradiddio per come guida sull'asfalto di Barcellona, su cui, tra sabato e domenica, snocciola un po' tutto il repertorio del campione: coraggioso a non fermare la macchina in qualifica con la squadra che gli dice di farlo, gran partenza, due capolavori nei duelli con Bottas ed Hamilton. Quasi fa male essere 2°, ma che classe.

Sergio Perez 9

C'è il duello Mercedes-Ferrari, c'è la Red Bul terza incomoda, poi c'è il Gp degli altri. E spesso il vincitore è lui, esattamente come oggi, con una Force India che gli permette di chiudere con un grandioso 4° posto. Buona macchina, ottimo pilota.

Esteban Ocon 8

Perez vince il duello ma vabbè, a lui va bene anche così. Bene in prova e altrettanto bene in gara, continua a crescere e soprattutto continua a raccogliere punti, dimostrando che la scelta Force India di metterlo in macchina dopo soli una decina di Gp con la Manor non era azzardata. Per prendere Perez invece c'è tempo.

Nico Hulkenberg 8

Stavolta la Renault va meglio in gara che in prova e c'è da scommettere che ne sia contento, perchè almeno può battagliare per tutta la corsa prendendo quei punti che anche in altre occasioni meritava.

Daniel Ricciardo 7

Sorpreso di andare sul podio. Il massimo risultato con il minimo sforzo, anche perchè non è che dovesse fare granchè: con Verstappen fuori non ha avversari con cui giocarsela, mentre i ritiri di Raikkonen e Bottas gli spianano la strada verso un podio facile facile da prendere.

Carlos Sainz jr 7

Sgomita per tutta la gara arrivando a prendersi quattro punti, che poi diventano sei dopo la penalizzazione di Wehrlein. Una buona domenica davanti al pubblico di casa.

Daniil Kvyat 7

Alla grande. Partiva dall'ultima fila, ma tira fuori gli artigli ed inizia a lottare, arrivando a cogliere un ottimo 9° posto che va più che bene se si guarda da dove era partito. Tra l'altro, non lontano da Sainz.

Kevin Magnussen 7

Povero Kevin, che epilogo sfortunato. In palla per tutto il fine settimana ed anche più veloce di Grosjean, fa il duro in pista (chiedere a Sainz) e si avvia per i punti, ma entra in contatto al penultimo giro con l'altra Toro Rosso e fora, gettando al vento il buon lavoro fatto a Barcellona.

Romain Grosjean 6

Magnussen in Spagna era più veloce, ma alla fine è lui che smuove la classifica Haas, con un punticino arrivato proprio grazie alla foratura del compagno.

Fernando Alonso 6

Il contatto con Massa al via rovina una qualifica eroica, perde un paio di posizioni ma ci prova comunque, anche se c'è poco da fare. Ci teneva a regalare i primi punti alla McLaren, anche perchè si farà rivedere tra un mesetto.

Felipe Massa 6

Coinvolto nella confusione della prima curva, si trova davanti un Gp tutto in salita nel quale può fare ben poco, se non prendere a ruotate entrambe le McLaren ed a piazzare la stoccata a Stroll, che batte ancora con una staccatona nel finale.

Valtteri Bottas 6

Una corsa abbastanza anonima, ed è protagonista solo quando fa da cavia Mercedes per aiutare a recuperare Hamilton (logica di squadra pi che sensata), dopodichè si avvia verso un podio tranquillo ma il motore (vecchio, non quello aggiornato) va in fumo e lo lascia a piedi.

Marcus Ericsson 5

Oggi potrebbe fare una bella cosa, prendere quaderno e penna ed andare a lezione da Wehrlein, che così gli spiega come si fa a far volare la C36.

Jolyon Palmer 5

Eccone un altro che le prende dal compagno di squadra. Hulkenberg è a punti, lui anonimo 15°. Un quarto di stagione se ne è andato, Renault si sta guardando attorno perchè il suo sedile è tutt'altro che al sicuro.

Lance Stroll 5

A Massa capita di tutto eppure gli finisce davanti lo stesso. Nei duelli pare remissivo ed il passo non è irresistibile, così come la velocità sul giro secco. Boh.

Stoffel Vandoorne 5

E' in buona compagnia tra i piloti bastonati dai compagni, però lui neanche lo finisce il Gp, impegnato com'è a chiudere la traiettoria su Massa per un duello che era meglio perdere e fare qualche chilometro in più, una volta tanto che il motore Honda non si ammutolisce.

Max Verstappen s.v. (senza voto)

Pronti, via, bum. Sospensione rotta e saluti a Barcellona, la pista che lo scorso anno lo consacrò pilota più giovane di sempre a vincere un Gp. Era partito benino, ma finisce tutto dopo pochi metri.

Kimi Raikkonen s.v. (senza voto)

Da una parte c'è Bottas, dall'altra Verstappen. L'unica cosa da fare è sperare di sgusciare via liscio, ma non ha fatto i conti con l'anteriore sinistra di Bottas che lo tocca e lo manda contro Verstappen. C'era tutto per fare una bella gara, un grosso rimpianto.