F1, Gp Spagna: la cronaca di tutto quello che succede a Barcellona

Quinta tappa del mondiale che va in scena sul circuito di Montmelò, una ventina di chilometri distante da Barcellona. Vettel si presenta in Spagna da leader della classifica, grazie alle due vittorie (Australia e Bahrain) ed ai due secondi posti (Cina e Russia) che gli hanno fruttato 86 punti in graduatoria, 13 in più del primo inseguitore, Hamilton. Terzo Bottas con 63 punti, mentre Raikkonen è quarto con 49 punti. Nel Costruttori Mercedes avanti di appena un punto sulla Ferrari, 136 a 135 a favore del team campione del mondo in carica.