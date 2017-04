La cronaca in diretta di quello che succede a Shanghai

Seconda gara dell'anno che va in scena in Cina, sul circuito di Shanghai. Si preannuncia battaglia al vertice dopo una sessione di qualifica molto combattuta, con Hamilton che ha ottenuto la pole position davanti a Vettel per meno di due decimi, mentre il tedesco è riuscito a mettersi dietro l'altra Mercedes di Bottas per un millesimo. Attenzione alla pioggia, le previsioni meteo danno gara bagnata con un'alta probabilità