F1, Gp Bahrain: tutto quello che succede a Sakhir

Terzo round della stagione che va in scena sul circuito di Sakhir, nella periferia di Manama. Dopo la vittoria di Sebastian Vettel in Australia e quella di Hamilton in Cina, ci si attende una nuova sfida tra Mercedes e Ferrari, vicinissime anche in classifica: nel Costruttori, Mercedes avanti per un solo punto (66 a 65), mentre nel piloti Hamilton e Vettel sono appaiati in testa a quota 43. Partenza alle ore 17 italiane