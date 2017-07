F1, Gp Austria: la gara in diretta. Live

Di proprietà della Red Bull, il circuito di Spielberg sorge nel sito in cui una volta era presente l'Osterreichring, più lungo ed anche più pericoloso della pista ordierna. Il disegno del circuito attuale, di nome Red Bull Ring, riprende quello del vecchio tracciato, dopo tante modifiche arrivate per garantire al circuito austriaco gli standard di sicurezza di oggi, con l'accorciamento della lunghezza del giro a 4326 metri ed un totale di 10 curve. Dopo l'ultima prova nel 2003, la pista di Spielgerg è tornata in calendario nel 2014, permettendo alla Red Bull di avere la sua gara di casa