F1, Gp Australia: la gara in diretta- Datasport.it

Parte da Melbourne il mondiale di Formula 1. Sveglia alle 7 per lo spegnimento dei semafori che darà il via alla stagione 2017, con Lewis Hamilton che scatterà dalla pole position affiancato dalla Ferrari di Sebastian Vettel, secondo in qualifica. Seconda fila tutta finlandese con Bottas su Mercedes a precedere l'altra Ferrari di Kimi Raikkonen. Quinto tempo per Max Verstappen, mentre l'altra Red Bull di Ricciardo partirà dalla decima posizione dopo un incidente nel Q3 che ha impedito all'australiano di effettuare nella sessione decisiva.