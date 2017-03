Eva Padlock, la regina delle ombrelline: Instagram diventa bollente. Foto

Eva Padlock, la regina delle ombrelline La modella spagnola è scatenata su Instagram Eva Padlock Foto Instagram Eva Padlock Foto Instagram Eva Padlock Foto Instagram Eva Padlock Foto Instagram Eva Padlock Foto Instagram Eva Padlock Foto Instagram Eva Padlock Foto Instagram

Il suo nome e il suo volto non sono ancora noti ma, a giudicare dalla sua attività frenetica sui propri profili social, e sul numero di follower in costante crescita, disentiremo parlare spesso da qui in avanti. La modella spagnola, cresciuta a, non era certo passata inosservata sulla griglia di partenza delle gare deldinel suo ruolo di, ovvero l'incaricata di proteggere i piloti dal caldo o dalla pioggia negli attimi che precedono la partenza. La conferma del fatto che donne e motori sono un binomio che continua a funzionare al di là dei luoghi comuni, ecco che Eva, cavalcando l'onda della popolarità, si è letteralmente scatenata supostando una serie di foto davvero incandescenti.