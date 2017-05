500 miglia di Indianapolis: trionfa Takuma Sato, Alonso si ritira

Takuma Sato vince la 101esima edizione della 500 miglia di Indianapolis. Il pilota della Honda team Andretti diventa il primo giapponese a trionfare nella mitica corsa americana e, a 40 anni, ottiene il più importante successo della sua carriera. Domato nel finale il brasiliano Helio Castroneves, giunto secondo. Completa il podio Ed Jones. Fernando Alonso è stato protagonista assoluto fino a 20 giri dal termine, poi è stato costretto al ritiro per la rottura del motore della sua McLaren Honda.

Lo spagnolo ha preferito saltare il Gran Premio di Monaco di Formula 1 ma la sfortuna non lo ha abbandonato. "Ho sentito il grippaggio del motore - le prime parole di Alonso -, ho sperimentato solo in gara i giri di ingresso e rientro, ma è stata una bella esperienza, divertente. L'essere stato in testa alla gara e l'aver potuto combattere per la vittoria è stata una bella sorpresa. Tornare? Se accadrà saprò cosa aspettarmi". La prima parte di gara è stata contraddistinta da un terribile incidente che ha coinvolto Scott Dixon. Il pilota neozelandese è uscito illeso dopo uno volo contro le barriere causato da un tamponamento con Jay Howard. La sua Dallarasi è spezzata in due ma per fortuna non ci sono state conseguenze. Nel finale, dopo l'ingresso della safety car per un incidente tra Servia, Davison, Newgarden, Hinchcliffe e Power, Sato vince il duello con Castroneves e può fare festa. Terzo Jones, poi Chilton, Kanaan e Montoya.