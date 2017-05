500 miglia di Indianapolis: il terribile incidente tra Dixon e Howard. Video

Terribile incidente nel corso del 53esimo giro della 500 Miglia di Indianapolis 2017. L'auto di Jay Howard, doppiato e con problemi elettronici, colpisce prima la barriera esterna e poi la vettura di Scott Dixon che decolla e si schianta contro il muro. Le immagini sono davvero spaventose con la monoposto del pilota neozelandese che si spezza in due mentre il motore prende fuoco. Dopo due giri in aria, quel che resta dell'auto ricade sul tracciato. Immediatamente scattano i soccorsi ma per fortuna Dixon, in lotta fino a quel momento per la vittoria, esce sulle sue gambe tra gli applausi del pubblico. Illeso anche Howard.

Scott Dixon goes airborne after hard wreck with Jay Howard. Both drivers walk away from the crash: https://t.co/GXYZikN8eE#Indy500 pic.twitter.com/EcytRgwPBD — NBCSN (@NBCSN) 28 maggio 2017