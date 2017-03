Valentino Rossi di nuovo in love? Ecco la sua presunta nuova fiamma. Foto

Valentino Rossi in love: è lei la sua nuova fiamma? Il pilota della Yamaha avrebbe un flirt con la 21enne Roberta Tirrito Roberta Tirrito Foto Instagram Roberta Tirrito Foto Instagram Roberta Tirrito Foto Instagram Roberta Tirrito Foto Instagram Roberta Tirrito Foto Instagram Roberta Tirrito Foto Instagram Roberta Tirrito Foto Instagram Roberta Tirrito Foto Instagram

Basta nominareche il mondo del gossip si infiamma. Ed è proprio il nove volte campione del mondo dia tornare di tendenza in questi giorni: non solo perché il Motomondiale è ricominciato in, con un ottimo terzo posto alle spalle di, ma anche e soprattutto per il suo presunto flirt con, 21enne modella palermitana seguitissima sui social e divenuta celebre al grande pubblico per le sue collaborazioni (e i suoi scatti bollenti) per testate come Maxim, GQItalia e For Men. Non ci sono conferme ufficiali ma, secondo i bene informati, tra i due sarebbe scoccata la scintilla: l'indiscrezione, inizialmente lanciata da, è stata ripresa anche dal settimanale. La speranza, al di là delle chiacchiere e dei pettegolezzi, è che Valentino abbia ritrovato il sorriso anche in amore dopo la fine della lunga relazione con la storica fidanzata