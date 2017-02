Valentina Allegri omaggia Francesco Gabbani e balla Occidentali's Karma. Video

Bianca Atzei in lacrime per Biaggi

Occidentali's Karma, la canzone di Francesco Gabbani vincitrice di Sanremo 2017, è già diventata un tormentone a una settimana dall'incoronazione sul palco dell'Ariston. Il brano, dal testo criptico ma al tempo stesso facilmente memorizzabile e dal ritmo travolgente, sta incassando complimenti un po' da tutte le parti e in tanti provano a imitare il cantautore di Carrara che, tra lo stupore generale, si era esibito al Festival accompagnato da un ballerino travestito da gorilla. Tra coloro che hanno provato a imitare l'insolito duo c'è anche Valentina Allegri, notoriamente molto attiva sui social: la figlia dell'allenatore della Juventus, in compagnia di un'amica, si è esibita in una versione tutta sua di Occidentali's Karma. Ne è uscito un video molto divertente che merita di essere guardato.