Tennsis: è nato Federico, figlio di Flavia Pennetta e Fabio Fognini

Fiocco azzurro in casa Pennetta-Fognini. Flavia ha infatti dato alla luce a Barcellona il primo figlio, Federico. La nascita è avvenuta sotto gli occhi di Fabio, volato proprio ieri in Spagna dopo l'eliminazione dagli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia di tennis, in corso di svolgimento a Roma sui campi di terra rossa del Foro Italico.

Del piccolo si sapeva che si sarebbe chiamato con la lettera 'F' come iniziale (come previsto dal regolamento della famiglia Fognini) ma ora è noto anche il nome Federico. Ad annunciarlo sono stati gli stessi Flavia e Fabio attraverso un post uscito su Twitter questa mattina alle 8: "Io, lei, noi... Ben arrivato piccolino nostro!". Dopo l'amara uscita di scena dagli Internazionali per mano del tedesco Zverev, Fognini aveva dichiarato: "Ora vado a vincere il mio torneo più grande".