Serena Williams, incinta e torna numero 1

Serena Williams sarà mamma! La campionessa americana ha infatti dato l'annuncio di essere incinta con un selfie su Snapchat, poi rimosso, con scritto il commento "20 settimane": la 35enne tennista di Los Angeles, da qualche tempo fidanzata con Alexis Ohanian, co-fondatore di Reddit, è già al quinto mese, nella foto postata è già in bella vista il "pancino" e quindi è esclusa una sua presenza ai prossimi Roland Garros, Wimbledon e Us Open.

Serena Williams non gioca dallo scorso gennaio quando vinse gli Australian Open in finale contro la sorella Venus, il suo 23esimo titolo del Grande Slam: ha saltato i tornei sul cemento americano ad Indian Wells e Miami per un non precisato "problema al ginocchio" ma evidentemente il forfait era legato alla gravidanza. Nonostante non abbia giocato di recente, lunedì la Williams tornerà al numero 1 del ranking WTA al posto di Angelique Kerber, alla quale scadranno i punti del torneo Wta Premier di Stoccarda del 2016.

Una vetta della classifica per la 317esima settimana in carriera, terza di sempre dietro a Steffi Graf, 377, e Martina Navratilova, 332: questo primo posto di Serena durerà presumibilmente poco visto che non tornerà più in campo nel 2017 per dedicarsi alla gravidanza e ai primi mesi da mamma.