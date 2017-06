Serena Williams risponde a McEnroe: 'Rispettami e non parlare senza prove!'

Da sempre nel tennis più che in altri sport la cosidetta battaglia dei sessi, il paragone tra atleti ed atlete, è un tema caldo.

Serena Williams, 23 Slam raggiunti fin ora, è accompagnata da questa disputa fin dall'inizio della sua carriera. Le parole di John McEnroe, che l'ha giudicata "la mglior tennista della storia, [...] ma sarebbe intorno alla 700 a posizione della classifica mondiale se disputasse i tornei degli uomini", non hanno fatto altro che risollevare il polverone.

L'atleta ha risposto seccamente all'ex campione dicendo:

Caro John ti voglio bene e ti rispetto, ma per favore lasciami in pace e rispettami. [Le tue parole] non sono supportate dai fatti:

Non ho mai giocato contro un giocatore del circuito maschile e non ne ho il tempo