Osvaldo in versione rocker: accoglienza flop. Video

Dopo aver abbandonato il calcio giocato, Pablo Daniel Osvaldo ha scelto di seguire la via della sua più grande passione, il rock. L'ex attaccante di Roma, Juventus e Inter si è esibito con la sua band (i 'Barrio Viejo') sul palco del 'Cosquin Rock', festival musicale argentino giunto alla diciassettesima edizione che si svolge annualmente a Santa Maria de Punilla, nella provincia di Cordoba. Da sempre grande fan dei Rolling Stones ('DaniStone25' è il nome del suo account Twitter), Osvaldo ha come obiettivo quello di sfondare nel mondo della musica.

Per farlo, però, ci vuole un pubblico di riferimento e l'apparizione al 'Cosquin Rock' non è certo delle migliori: ad ascoltare l'esibizione, come si può evincere dal vido, erano presenti poche centinaia di persone e non certo rumorose. La scarsa accoglienza non ha però frenato l'entusiasmo dell'ex bomber della Nazionale che ha eseguito alcuni brani del repertorio dei 'Barrio Viejo' in perfetto stile rock con sfumature blues.