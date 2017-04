Naike Rivelli attacca Ilary Blasi e chiama in causa Totti

La nuova edizione del Grande Fratello VIP crea già scalpore. Dopo il rifiuto di Niccolò Bettarini, arriva anche la smentita della partecipazione di Ornella Muti e della figlia Naike Rivelli. I rumors lanciati dalla rivista Chi e il silenzio da parte degli organizzatori, però, hanno scatenato la furia della figlia d'arte che si è lanciata in un attacco sui social contro la presentatrice Ilary Blasi.

Chiedo a Ilary Blasi di rendersi conto ... che marciare su falsa pubblicità infangando un nome così pulito e sacro come quello di Ornella Muti è una mancanza di rispetto della nostra Arte e della Nostra Storia. Sta SOLO A TE- SMENTIRE IMMEDIATAMENTE- anche tu... avrai un social no??? USALO PER DIRE LA VERITÀ

.